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Распространение нового коронавируса
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В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 1534
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на семь, до 1534,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, украина, в мире

В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 1534

13:20 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на семь, до 1534, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1527 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 20 июля, выявлено семь случаев заболевания COVID-19, в том числе один случай у приехавшей с Украины 17 июля. По состоянию на 21 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1534, на лечении 732 пациента, выписаны 710 человек, летальных случаев 92. ", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что проводят обследование на наличие вируса COVID-19 у украинского силовика, который, по данным Минздрава ДНР, 17 июля перешел на сторону республики. В министерстве заявили, что речь идет о наводчик минометного взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" 53 бригады. "На данный момент военнослужащий находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой министерства здравоохранения ДНР.
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Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗУкраинаВ мире
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