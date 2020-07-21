В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 1534

Кроме того, в ведомстве сообщили, что проводят обследование на наличие вируса COVID-19 у украинского силовика, который, по данным Минздрава ДНР, 17 июля перешел на сторону республики. В министерстве заявили, что речь идет о наводчик минометного взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" 53 бригады. "На данный момент военнослужащий находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой министерства здравоохранения ДНР.