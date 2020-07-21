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Украинский журналист заявил, что ему звонил захватчик автобуса в Луцке
Украинский журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что с ним связался захватчик автобуса в Луцке, который требует, чтобы... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:20
захват заложников в луцке
юрий бутусов
украина
в мире
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захват заложников в луцке, юрий бутусов, украина, в мире

Украинский журналист заявил, что ему звонил захватчик автобуса в Луцке

13:20 21.07.2020
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© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna
Место захвата заложников в Луцке
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Украинский журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что с ним связался захватчик автобуса в Луцке, который требует, чтобы представители СМИ приехали на место событий, однако позднее бросил трубку, заподозрив, что Бутусов является сотрудником полиции.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
"Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе", - написал Бутусов в Facebook.
В ответ захватчик заявил о своем подозрении насчет того, что журналист является полицейским, после чего бросил трубку.
"Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать в обмен на часть заложников", - добавил Бутусов.
Место захвата заложников в Луцке
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Захват заложников в ЛуцкеЮрий БутусовУкраинаВ мире
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