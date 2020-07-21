Украинский журналист заявил, что ему звонил захватчик автобуса в Луцке

В ответ захватчик заявил о своем подозрении насчет того, что журналист является полицейским, после чего бросил трубку.

"Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать в обмен на часть заложников", - добавил Бутусов.