https://ria.ru/20200721/1574639028.html
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 72
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 72, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:55
2020-07-21T11:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом
скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 72, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3448 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент – мужчина 1950 года рождения, который имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в республике выявлено 11 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3459 человек. Выздоровели всего 2607 человек.
Отмечается, что госпитализированы 164 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 68, из них 24 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7670 человек, остаются под наблюдением 364 человека, в том числе 200 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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