В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 72

НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 72, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3448 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент – мужчина 1950 года рождения, который имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По информации штаба, за сутки в республике выявлено 11 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3459 человек. Выздоровели всего 2607 человек.

Отмечается, что госпитализированы 164 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 68, из них 24 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7670 человек, остаются под наблюдением 364 человека, в том числе 200 – в условиях самоизоляции на дому.