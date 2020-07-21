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В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 72
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 72, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:55
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 72

11:55 21.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 72, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3448 случаев заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умер один пациент – мужчина 1950 года рождения, который имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в республике выявлено 11 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3459 человек. Выздоровели всего 2607 человек.
Отмечается, что госпитализированы 164 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 68, из них 24 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7670 человек, остаются под наблюдением 364 человека, в том числе 200 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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