В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 16 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 5823 подтвержденных случая заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровел за сутки 21 человек, всего выздоровевших в регионе - 5315.

По данным штаба, в госпиталях находятся 557 пациентов, из них 26 больных – в реанимациях.