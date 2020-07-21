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Распространение нового коронавируса
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В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Кабардино-Балкарии за сутки, при этом выздоровели более 20 человек, доля выздоровевших в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:26
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

11:26 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Кабардино-Балкарии за сутки, при этом выздоровели более 20 человек, доля выздоровевших в регионе превышает 91%, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 16 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 5823 подтвержденных случая заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выздоровел за сутки 21 человек, всего выздоровевших в регионе - 5315.
По данным штаба, в госпиталях находятся 557 пациентов, из них 26 больных – в реанимациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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