Онлайн-конференция о первых итогах парламентских выборов в Сирии

- координатор депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики Дмитрий САБЛИН;- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ;- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.19 июля в Сирии прошли парламентские выборы. Как это событие повлияет на процесс мирного урегулирования ситуации в стране? О чем говорят первые итоги голосования? Каковы перспективы и основные направления межпарламентского взаимодействия России и Сирии?