Онлайн-конференция о первых итогах парламентских выборов в Сирии

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Участники:
- координатор депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики Дмитрий САБЛИН;
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
19 июля в Сирии прошли парламентские выборы. Как это событие повлияет на процесс мирного урегулирования ситуации в стране? О чем говорят первые итоги голосования? Каковы перспективы и основные направления межпарламентского взаимодействия России и Сирии?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- координатор депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики Дмитрий САБЛИН;
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
19 июля в Сирии прошли парламентские выборы. Как это событие повлияет на процесс мирного урегулирования ситуации в стране? О чем говорят первые итоги голосования? Каковы перспективы и основные направления межпарламентского взаимодействия России и Сирии?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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