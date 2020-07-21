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Онлайн-конференция о первых итогах парламентских выборов в Сирии
22 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Парламентские выборы в Сирии: первые итоги и влияние на процесс урегулирования".
2020-07-21T11:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574635957.jpg?1595319903
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о первых итогах парламентских выборов в Сирии

11:25 21.07.2020
11
22 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Парламентские выборы в Сирии: первые итоги и влияние на процесс урегулирования".
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Участники:
- координатор депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики Дмитрий САБЛИН;
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.

19 июля в Сирии прошли парламентские выборы. Как это событие повлияет на процесс мирного урегулирования ситуации в стране? О чем говорят первые итоги голосования? Каковы перспективы и основные направления межпарламентского взаимодействия России и Сирии?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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