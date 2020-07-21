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Война в Сирии
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США осудили "теракт" в Сирии на территории, подконтрольной оппозиции
Госдепартамент США в понедельник осудил теракт в Сирии на территории, подконтрольной оппозиции. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:50
война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сирия, сша, в мире

США осудили "теракт" в Сирии на территории, подконтрольной оппозиции

00:50 21.07.2020
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© AP Photo / Syrian Democratic ForcesБойцы сирийской оппозиции
Бойцы сирийской оппозиции
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Бойцы сирийской оппозиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник осудил теракт в Сирии на территории, подконтрольной оппозиции.
Об инциденте в деревне Сиджу в районе сирийско-турецкой границы, находящейся под контролем сирийской оппозиции, стало известно в воскресенье. Турецкое агентство Anadolu сообщало, что произошел подрыв заминированного автомобиля.
"Соединенные Штаты решительно осуждают террористическое нападение возле рынка в Сиджу, недалеко от Аазаза и контрольно-пропускного пункта Баб-эль-Салам. По предварительным данным, в результате нападения погибли восемь человек и более 80 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении госдепартамента.
"Как мы уже заявляли ранее, такие действия неприемлемы ни для одной стороны в этом конфликте, и нападения на гражданское население никогда не оправданы. Мы вновь напоминаем всем сторонам, что насилие препятствует надежде на долгосрочное политическое урегулирование конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - отмечают в ведомстве, призывая к общенациональному прекращению огня в Сирии.
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Война в СирииСирияСШАВ мире
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