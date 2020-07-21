США осудили "теракт" в Сирии на территории, подконтрольной оппозиции

"Соединенные Штаты решительно осуждают террористическое нападение возле рынка в Сиджу, недалеко от Аазаза и контрольно-пропускного пункта Баб-эль-Салам. По предварительным данным, в результате нападения погибли восемь человек и более 80 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении госдепартамента.