В Бельгии расследуют смерть мужчины после задержания полицейскими

БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Судебный следователь выясняет обстоятельства смерти 29-летнего алжирца в бельгийском Судебный следователь выясняет обстоятельства смерти 29-летнего алжирца в бельгийском Антверпене после задержания его полицией, сообщает в понедельник бельгийский телеканал RTBF

Согласно заявлению местной полиции, инцидент произошел в воскресенье. Наряд полиции приехал на вызов в одно из кафе города, где, по данным правоохранителей, мужчина "нападал на людей, бросал мебель на террасе кафе, а затем упал на пол". "В свете обстоятельств на месте происшествия полиция была вынуждена надеть на него наручники", - говорится в сообщении.

На циркулирующем в социальных сетях видео зафиксирован момент задержания, когда мужчина лежит на земле в наручниках. По данным СМИ, в определенный момент он перестал сопротивляться и потерял сознание.

Прибывшие медики доставили мужчину в больницу в критическом состоянии, где он скончался в ночь на понедельник.