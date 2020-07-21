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В Бельгии расследуют смерть мужчины после задержания полицейскими
Судебный следователь выясняет обстоятельства смерти 29-летнего алжирца в бельгийском Антверпене после задержания его полицией, сообщает в понедельник... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:43
бельгия
антверпен
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РИА Новости
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353
60
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бельгия, антверпен, в мире

В Бельгии расследуют смерть мужчины после задержания полицейскими

00:43 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБельгийские полицейские
Бельгийские полицейские
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бельгийские полицейские. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Судебный следователь выясняет обстоятельства смерти 29-летнего алжирца в бельгийском Антверпене после задержания  его полицией, сообщает в понедельник бельгийский телеканал RTBF.
Согласно заявлению местной полиции, инцидент произошел в воскресенье. Наряд полиции приехал на вызов в одно из кафе города, где, по данным правоохранителей, мужчина "нападал на людей, бросал мебель на террасе кафе, а затем упал на пол". "В свете обстоятельств на месте происшествия полиция была вынуждена надеть на него наручники", - говорится в сообщении.
На циркулирующем в социальных сетях видео зафиксирован момент задержания, когда мужчина лежит на земле в наручниках. По данным СМИ, в определенный момент он перестал сопротивляться и потерял сознание.
Прибывшие медики доставили мужчину в больницу в критическом состоянии, где он скончался в ночь на понедельник.
"Обстоятельства задержания и смерти выясняются в ходе следствия. Судебный следователь собирает всю информацию для получения четкой картины произошедшего", - отметили в полиции Антверпена.
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