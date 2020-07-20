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В МЧС предупредили о ливнях с грозами и шквалистым ветром на Кубани
Экстренное предупреждение из-за ливней с грозами, градом и шквалистым ветром объявлено на вторник на Кубани, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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общество
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, сочи, краснодарский край, общество

В МЧС предупредили о ливнях с грозами и шквалистым ветром на Кубани

19:09 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за ливней с грозами, градом и шквалистым ветром объявлено на вторник на Кубани, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, во второй половине ночи и до конца суток 21 июля местами в Краснодарском крае, исключая город-курорт Сочи, резко испортится погода.
"Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду… Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, резкими подъемами уровней рек, активизацией оползневых процессов", - говорится в сообщении.
В середине июля в Краснодаре в результате залпового ливня за два часа выпала почти месячная норма осадков. Было остановлено движение троллейбусов и трамваев, десятки улиц были подтоплены.
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