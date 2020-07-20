В МЧС предупредили о ливнях с грозами и шквалистым ветром на Кубани

"Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду… Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, резкими подъемами уровней рек, активизацией оползневых процессов", - говорится в сообщении.