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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось почти на 46% за месяц, уже пятый день количество выявленных случаев держится на уровне 500, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:26
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

11:26 20.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось почти на 46% за месяц, уже пятый день количество выявленных случаев держится на уровне 500, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%. Уже пятый день количество выявленных случаев держится на уровне 500", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 50% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет. Также еще 3,8% заболевших люди старше 80 лет, дети составляют 8,2%.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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