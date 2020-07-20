В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число новых случаев Число новых случаев COVID-19 Москве снизилось почти на 46% за месяц, уже пятый день количество выявленных случаев держится на уровне 500, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%. Уже пятый день количество выявленных случаев держится на уровне 500", - сообщили в штабе.

Уточняется, что 50% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет. Также еще 3,8% заболевших люди старше 80 лет, дети составляют 8,2%.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.