Круговая оборона аэропорта Беслан: проверка боеготовности ЮВО

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На юге России проходит внезапная проверка боеготовности. Подразделения 58-й армии организовали круговую оборону аэропорта Беслан. Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.