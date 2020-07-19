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Круговая оборона аэропорта Беслан: проверка боеготовности ЮВО
На юге России проходит внезапная проверка боеготовности. Подразделения 58-й армии организовали круговую оборону аэропорта Беслан. Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.
2020-07-19T11:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Круговая оборона аэропорта Беслан: проверка боеготовности ЮВО
На юге России проходит внезапная проверка боеготовности. Подразделения 58-й армии организовали круговую оборону аэропорта Беслан. Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, видео
Круговая оборона аэропорта Беслан: проверка боеготовности ЮВО
На юге России проходит внезапная проверка боеготовности. Подразделения 58-й армии организовали круговую оборону аэропорта Беслан. Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.
2020-07-19T11:44
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Круговая оборона аэропорта Беслан: проверка боеготовности ЮВО

11:44 19.07.2020
174
На юге России проходит внезапная проверка боеготовности. Подразделения 58-й армии организовали круговую оборону аэропорта Беслан. Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.
77420111135
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