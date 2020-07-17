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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 50
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области, общее число умерших достигло 50 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:35
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353
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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 50

15:35 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области, общее число умерших достигло 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
К 16 июля в регионе умерли 49 пациентов с COVID-19.
"Пятидесятый случай. Женщина 65 лет, имело место позднее обращение, поступила в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, две недели на ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Имела ряд тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, полиорганную недостаточность", - сказала собеседница агентства.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 8063 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4620 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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