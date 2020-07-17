В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 50

"Пятидесятый случай. Женщина 65 лет, имело место позднее обращение, поступила в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, две недели на ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Имела ряд тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, полиорганную недостаточность", - сказала собеседница агентства.