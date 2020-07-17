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Центробанк не ожидает резкого провала по прибыли банков
ЦБ РФ не ожидает резкого провала по прибыли российских банков за третий-четвертый кварталы, заявил директор департамент обеспечения банковского надзора Банка... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:18
2020-07-17T13:18
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цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЦБ РФ
не ожидает резкого провала по прибыли российских банков за третий-четвертый кварталы, заявил директор департамент обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов на пресс-конференции.
"По прибыли в значительной мере будет зависеть от того, как ситуация эпидемиологическая будет развиваться, будет вторая волна - не будет. Второй фактор неопределенности - то, как временные меры по реструктуризации, как мы будем из них выходить, график этого выхода - это тоже будет определяющим фактором. По части кредитов, очевидно, надо будет досоздавать резервы", - пояснил он.
"Какого-то резкого провала я бы, честно говоря, не ждал по прибыли, третий–четвертый квартал. Точных цифр, конечно, дать очень сложно, потому неопределенность большая. Но общая философия именно такая", - заявил Данилов.
По его словам, регулятор будет внимательно следить за тем, как развивается экономическая ситуация и под это будет подстраивать "регулятивные меры, в том числе по послаблениям".