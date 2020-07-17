Центробанк не ожидает резкого провала по прибыли банков

"По прибыли в значительной мере будет зависеть от того, как ситуация эпидемиологическая будет развиваться, будет вторая волна - не будет. Второй фактор неопределенности - то, как временные меры по реструктуризации, как мы будем из них выходить, график этого выхода - это тоже будет определяющим фактором. По части кредитов, очевидно, надо будет досоздавать резервы", - пояснил он.