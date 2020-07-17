Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574492060.html
Центробанк не ожидает резкого провала по прибыли банков
ЦБ РФ не ожидает резкого провала по прибыли российских банков за третий-четвертый кварталы, заявил директор департамент обеспечения банковского надзора Банка... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T13:18
цены на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:60:2661:1557_1400x0_80_0_0_7668f5bdfc80267aba69f37f7b0e5e4d.jpg
https://ria.ru/20200717/1574491943.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:60:2661:1557_1400x0_80_0_0_7668f5bdfc80267aba69f37f7b0e5e4d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_201:0:2558:1768_1400x0_80_0_0_3d4d32a271876ae468f6e00baa023208.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_496:0:2264:1768_1400x0_80_0_0_1d7f7ff6d578e152885401ae4e49af92.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк не ожидает резкого провала по прибыли банков

13:18 17.07.2020
12
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не ожидает резкого провала по прибыли российских банков за третий-четвертый кварталы, заявил директор департамент обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов на пресс-конференции.
"По прибыли в значительной мере будет зависеть от того, как ситуация эпидемиологическая будет развиваться, будет вторая волна - не будет. Второй фактор неопределенности - то, как временные меры по реструктуризации, как мы будем из них выходить, график этого выхода - это тоже будет определяющим фактором. По части кредитов, очевидно, надо будет досоздавать резервы", - пояснил он.
"Какого-то резкого провала я бы, честно говоря, не ждал по прибыли, третий–четвертый квартал. Точных цифр, конечно, дать очень сложно, потому неопределенность большая. Но общая философия именно такая", - заявил Данилов.
По его словам, регулятор будет внимательно следить за тем, как развивается экономическая ситуация и под это будет подстраивать "регулятивные меры, в том числе по послаблениям".
Здание Центрального банка РФ в Москве
13:16
В Центробанке отметили рост объема средств россиян в банках
000000
Обсудить 0
Цены на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ в Москве
В Центробанке отметили рост объема средств россиян в банках
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ рассказали о чистой прибыли российских банков в июне
Здание Центрального банка РФ
В Центробанке оценили темпы кредитования в России в июне
Здание Центрального банка РФ
ЦБ сохранил рекомендацию для банков не выплачивать дивиденды за 2019 год
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
Дом правительства РФ
Правительство одобрило предложение о создании судебно-экспертного центра
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин провел телефонный разговор с Педерсеном
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
Ливни затопили Ростов-на-Дону. Съемка очевидцев
В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Евро вырос до 82 рублей впервые с мая
Предпринимательница Айгуль Мухамедова из Казани с мужем Динаром
Как предприимчивость и господдержка помогли торговцам пережить пандемию
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
Логотип ОАО ГМК Норильский никель
"Норникель" увеличил пакет мер для борьбы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
Здание Центрального банка РФ
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
13:55В Совфеде могут разработать новый закон о туризме
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
Лента новостейМолния