Нижегородские власти отменили самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа

УФА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отменил обязательную самоизоляцию для граждан РФ, прибывающих регулярными рейсами из других стран, прибывающим в регион иностранцам необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее, 11 июня, в Нижегородской области была отменена обязательная изоляция для тех, кто приезжает из других регионов страны.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым отменяется обязательная двухнедельная изоляция для граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию нашей страны регулярными воздушными рейсами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора уточняют, что россиянам, прибывающим на территорию РФ регулярными воздушными рейсами, теперь в течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Обязательную изоляцию нужно проходить тем, у кого есть признаки плохого самочувствия или положительный результат исследования на коронавирус. Иностранным гражданам при пересечении государственной границы страны необходимо иметь медсправку об отсутствии коронавируса.

"Открытие регулярного авиасообщения требует изменений нормативных актов, которые определяют порядок прибытия на территорию страны и нашего региона, в частности. До этого момента все прибывающие должны были проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас это не коснется тех, кто прибывает в Россию на регулярных рейсах. Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни. Становится возможным продолжение ряда проектов, реализация которых оказалась поставленной на паузу из-за пандемии", - цитируются в сообщении слова Никитина.