В Екатеринбурге оценили коечный фонд для борьбы с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Заполняемость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Екатеринбурге в последнее время держится на уровне 90%, в целом по Свердловской области занят 81% инфекционных коек, сообщил в четверг помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Максим Федосеев.
По его словам, в Уральском федеральном округе развернуто 16742 койки для пациентов с COVID и пневмонией, из них доля занятых коек составляет 68,8%.
"Наиболее сложная сейчас ситуация в Свердловской области. По состоянию на вчерашний день занято 81% коечного фонда, при этом, как показывает ежедневный мониторинг, в самом Екатеринбурге в последнее время занято всегда не менее 90% коечного фонда", - сказал Федосеев.
Всего на территории УрФО по состоянию на 15 июля выявлены 53678 случаев COVID-19. Выписаны из стационаров 58% от всех заболевших, 440 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.