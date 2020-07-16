В Екатеринбурге оценили коечный фонд для борьбы с COVID-19

По его словам, в Уральском федеральном округе развернуто 16742 койки для пациентов с COVID и пневмонией, из них доля занятых коек составляет 68,8%.

"Наиболее сложная сейчас ситуация в Свердловской области. По состоянию на вчерашний день занято 81% коечного фонда, при этом, как показывает ежедневный мониторинг, в самом Екатеринбурге в последнее время занято всегда не менее 90% коечного фонда", - сказал Федосеев.