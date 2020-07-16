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Шри-Ланка отложила возобновление международного туризма
Шри-Ланка может возобновить прием туристов из других стран после 15 августа, заявил в четверг посол островного государства в России Михалгаланде Дураге... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:52
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, шри-ланка, александр яковенко, в мире

Шри-Ланка отложила возобновление международного туризма

13:32 16.07.2020 (обновлено: 13:52 16.07.2020)
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шри-Ланка может возобновить прием туристов из других стран после 15 августа, заявил в четверг посол островного государства в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.
Шри-Ланка ранее планировала возобновить международный туризм в середине июля, однако в свете пандемии коронавируса затем перенесла дату открытия границ для иностранцев на 1 августа. По словам посла, вероятно, в ланкийском правительстве будет принято решение отложить открытие границ еще на две недели.
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"Изначально мы планировали открыть страну 15 июля, но затем перенесли срок на 1 августа. Кроме того, несколько дней назад в реабилитационном центре для страдающих от наркотической зависимости произошла вспышка COVID-19. Мы сразу же приняли соответствующие меры предосторожности, так что, скорее всего, открытие страны для туристов будет отложено еще примерно на две недели. Возможно - до 15 августа", - сказал Ламаванса в интервью Александру Яковенко на телеканале "Россия 24".
По его словам, руководство страны "прилагает все усилия" для того, чтобы остров открылся для туристов как можно скорее, при этом с соблюдением санитарные нормы как для жителей, так и для прибывающих туристов.
Дипломат также заверил, что, если Шри-Ланка сделает туристические визы бесплатными для некоторых стран, Россия окажется первой в этом списке.
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"Сейчас мы обсуждаем, как предоставлять необходимые услуги всем приезжающим туристам, в том числе российским. Дело в том, что во время их пребывания в Шри-Ланке им нужно будет сделать тест на коронавирус три или четыре раза. Отели, в которых они будут останавливаться, должны будут соблюдать все санитарные меры. За этим будут внимательно следить органы здравоохранения. Пассажировместимость транспорта уменьшится наполовину", - рассказал Ламаванса.
"И, если Шри-Ланка сделает визы бесплатными ради какой-либо страны, то Россия будет первой такой страной", - заверил посол.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19КоронавирусыШри-ЛанкаАлександр ЯковенкоВ мире
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