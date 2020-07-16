Шри-Ланка отложила возобновление международного туризма

По его словам, руководство страны "прилагает все усилия" для того, чтобы остров открылся для туристов как можно скорее, при этом с соблюдением санитарные нормы как для жителей, так и для прибывающих туристов.

"Сейчас мы обсуждаем, как предоставлять необходимые услуги всем приезжающим туристам, в том числе российским. Дело в том, что во время их пребывания в Шри-Ланке им нужно будет сделать тест на коронавирус три или четыре раза. Отели, в которых они будут останавливаться, должны будут соблюдать все санитарные меры. За этим будут внимательно следить органы здравоохранения. Пассажировместимость транспорта уменьшится наполовину", - рассказал Ламаванса.