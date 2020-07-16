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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574435303.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло ста человек
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области достигло 100, сообщила администрация региона. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло ста человек

12:43 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области достигло 100, сообщила администрация региона.
К 15 июля в области скончались 96 пациентов.
"За период наблюдения в области отмечено 100 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4255 пациентов с коронавирусом, в том числе за 15 июля – 142 человека", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 190 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 40 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находится 21 пациент с ОРВИ и 575 – с пневмонией.
Всего на территории области зарегистрирован 5091 случай заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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