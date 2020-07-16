https://ria.ru/20200716/1574431865.html
В КБР закрыли второй госпиталь для лечения больных COVID-19
Второй из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом закрыт с четверга, сообщает региональный... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:03
2020-07-16T12:03
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кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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РИА Новости
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости.
Второй из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом
закрыт с четверга, сообщает региональный минздрав.
До последнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве. В среду был закрыт госпиталь на базе Чегемской районной больницы.
"С сегодняшнего дня закрыт госпиталь особо опасных инфекций на 200 коек, развернутый месяц назад на базе республиканской детской клинической больницы", - говорится в сообщении министерства в Instagram.
Отмечается, что в данном госпитале оказывали медицинскую помощь 130 медработников, получили лечение от коронавируса больше 200 человек.
"Сейчас проводится дезинфекция помещений. Уже совсем скоро профильные отделения детской больницы вернутся в освободившийся от госпиталя больничный корпус", - уточняет минздрав.
В Кабардино-Балкарии 5726 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 63 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 5209 человек, в госпиталях находится 670 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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