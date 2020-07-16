В КБР закрыли второй госпиталь для лечения больных COVID-19

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Второй из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных Второй из семи функционировавших в Кабардино-Балкарии на базе больниц госпиталей для лечения зараженных коронавирусом закрыт с четверга, сообщает региональный минздрав.

До последнего времени в республике функционировали семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находился в резерве. В среду был закрыт госпиталь на базе Чегемской районной больницы.

"С сегодняшнего дня закрыт госпиталь особо опасных инфекций на 200 коек, развернутый месяц назад на базе республиканской детской клинической больницы", - говорится в сообщении министерства в Instagram.

Отмечается, что в данном госпитале оказывали медицинскую помощь 130 медработников, получили лечение от коронавируса больше 200 человек.

"Сейчас проводится дезинфекция помещений. Уже совсем скоро профильные отделения детской больницы вернутся в освободившийся от госпиталя больничный корпус", - уточняет минздрав.

В Кабардино-Балкарии 5726 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 63 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 5209 человек, в госпиталях находится 670 пациентов.