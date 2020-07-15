Более 400 детей возвратили из замещающих семей в Москве в 2019 году

"Дети-сироты - это особая забота государства. По сведениям департамента труда и соцзащиты, в 2019 году из замещающих семей было возвращено 426 детей. Вы представляете, какие это сломанные судьбы? Причем целый ряд детей, которые были возвращены не первый раз. Для сравнения, в 2018 году таких детей было 119", - сообщила Потяева, выступая с докладом в ходе первого после пандемии очного заседания столичного парламента.