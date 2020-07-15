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Более 400 детей возвратили из замещающих семей в Москве в 2019 году
Более 400 детей было возвращено из замещающих семей Москвы в 2019 году, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:30
татьяна потяева
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РИА Новости
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татьяна потяева, москва, общество

Более 400 детей возвратили из замещающих семей в Москве в 2019 году

13:30 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 400 детей было возвращено из замещающих семей Москвы в 2019 году, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Дети-сироты - это особая забота государства. По сведениям департамента труда и соцзащиты, в 2019 году из замещающих семей было возвращено 426 детей. Вы представляете, какие это сломанные судьбы? Причем целый ряд детей, которые были возвращены не первый раз. Для сравнения, в 2018 году таких детей было 119", - сообщила Потяева, выступая с докладом в ходе первого после пандемии очного заседания столичного парламента.
По её словам, улучшить ситуацию с возвратом подопечных детей поможет совершенствование системы отбора и подготовки потенциально замещающих родителей с последующим профессиональным сопровождением замещающих семей.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
13:05
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Татьяна ПотяеваМоскваОбщество
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