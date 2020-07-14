https://ria.ru/20200714/1574341300.html
В Подмосковье отметили увеличение числа автомобилей на дорогах
Число автомобилей на дорогах Московской области увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с начала июля по областным дорогам проехали... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:04
2020-07-14T16:04
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Число автомобилей на дорогах Московской области
увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с начала июля по областным дорогам проехали порядка 32 миллионов автомобилей, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"На дорогах Московской области с 1 по 13 июля зафиксировано около 32 миллионов автомобилей, что на 10% больше, чем за аналогичный период в июне. По сравнению с апрелем и маем во время режима самоизоляции число транспорта выросло почти на треть", - говорится в сообщении.
Наиболее загруженной датой стало 10 июля – тогда по региональным дорогам проехали более 2,6 миллиона транспортных средства, что является максимумом в выходной день с начала года, рассказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.