В Подмосковье отметили увеличение числа автомобилей на дорогах

"На дорогах Московской области с 1 по 13 июля зафиксировано около 32 миллионов автомобилей, что на 10% больше, чем за аналогичный период в июне. По сравнению с апрелем и маем во время режима самоизоляции число транспорта выросло почти на треть", - говорится в сообщении.