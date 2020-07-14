В Ингушетии два пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Два пациента с Два пациента с COVID-19 Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии находятся 19 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 3318 случаев заболевания коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"Всего в регионе госпитализировано 164 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 65, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в республике выявлено 10 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3328 человек. Выздоровели 2529 человек.

По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7525 человек, остаются под наблюдением 249 человек, в том числе 85 – в условиях самоизоляции на дому.