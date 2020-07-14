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В Ингушетии два пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
Два пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии находятся 19 человек, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:03
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии два пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

14:03 14.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Два пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии находятся 19 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 3318 случаев заболевания коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего в регионе госпитализировано 164 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 65, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в республике выявлено 10 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3328 человек. Выздоровели 2529 человек.
По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7525 человек, остаются под наблюдением 249 человек, в том числе 85 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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