https://ria.ru/20200714/1574331465.html
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки одно нарушение, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:58
2020-07-14T13:58
война в сирии
война в сирии
латакия (город)
сирия
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https://ria.ru/20200714/1574330116.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156019/92/1560199248_0:165:1234:859_1400x0_80_0_0_961ef5b9a770d0829a86eec092045232.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире