Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200714/1574331465.html
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки одно нарушение, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:58
война в сирии
война в сирии
латакия (город)
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156019/92/1560199248_0:165:1234:859_1400x0_80_0_0_961ef5b9a770d0829a86eec092045232.jpg
https://ria.ru/20200714/1574330116.html
латакия (город)
сирия
алеппо
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156019/92/1560199248_0:165:1234:859_1400x0_80_0_0_961ef5b9a770d0829a86eec092045232.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156019/92/1560199248_0:0:1234:926_1400x0_80_0_0_967d0a4dc59f306f08b7b48663d4fd1d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156019/92/1560199248_155:0:1081:926_1400x0_80_0_0_463bcbb7f620817240a418ad1022fafc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

13:58 14.07.2020
289
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки одно нарушение, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению были проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Герек (провинция Алеппо) выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны, в населенном пункте Эль-Тервазия (провинция Ракка) выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.
Лагерь сирийских беженцев
Вчера, 13:40Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев из-за рубежа
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииЛатакия (город)СирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ в Москве
ГД поддержала проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе не видят альтернативы политическому урегулированию в Ливии
Боевики, задержанные вблизи города Тадмор в Сирии. Скриншот видео
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Дворец спорта в Минске
К выборам президента Белоруссии допустили пять кандидатов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи начали проверку по факту драки свердловского депутата в Крыму
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев из-за рубежа
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
Рыбалка
Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке на Урале
Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга
Эксперт объяснил принятие закона о безопасности Гонконга
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Дипломат ответил на сообщения о российских наемниках в Ливии
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Эксперты рассказали, почему Китай наращивает поставки продукции из России
Патруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Судан
В Судане при нападении неизвестных погибли не менее девяти человек
Статуя Фемиды и юридическая литература
На Урале перед судом предстанет мужчина, который поджег своего начальника
Ливия
Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния