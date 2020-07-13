С защиты Сафронова взяли подписку о неразглашении

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следователь взял с защиты арестованного за госизмену советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова подписку о неразглашении, сообщил РИА Новости адвокат Олег Елисеев.
"У нас отобрали подписки о неразглашении", - рассказал собеседник агентства.
Он не уточнил, взяли ли подписку с одного из адвокатов Сафронова Ивана Павлова, который в следственном управлении, где сегодня фигуранту предъявили обвинение в госизмене, не присутствовал.
Этот документ предупреждает, что разглашение данных предварительного расследования дела может быть уголовно наказуемым преступлением.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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