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С защиты Сафронова взяли подписку о неразглашении
Следователь взял с защиты арестованного за госизмену советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова подписку о неразглашении, сообщил РИА Новости адвокат Олег... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:27
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
сша
происшествия
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РИА Новости
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353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

С защиты Сафронова взяли подписку о неразглашении

17:27 13.07.2020
170
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следователь взял с защиты арестованного за госизмену советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова подписку о неразглашении, сообщил РИА Новости адвокат Олег Елисеев.
"У нас отобрали подписки о неразглашении", - рассказал собеседник агентства.
Он не уточнил, взяли ли подписку с одного из адвокатов Сафронова Ивана Павлова, который в следственном управлении, где сегодня фигуранту предъявили обвинение в госизмене, не присутствовал.
Этот документ предупреждает, что разглашение данных предварительного расследования дела может быть уголовно наказуемым преступлением.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
10 июля, 13:09
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1310002
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
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