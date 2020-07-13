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В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по физике и истории
Единые госэкзамены по физике и истории прошли в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:20
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по физике и истории

15:18 13.07.2020 (обновлено: 15:20 13.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Единые госэкзамены по физике и истории прошли в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Экзамены по физике и истории, которые участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали 13 июля, прошли в штатном режиме без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 158 тысяч человек, из них 143 тысячи – выпускники текущего года. На ЕГЭ по истории было зарегистрировано около 120 тысяч участников, в том числе 104 тысячи выпускников текущего года. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 27 июля.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Продолжат проведение основного периода экзамены по обществознанию и химии, которые участники ЕГЭ будут сдавать 16 июля.
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