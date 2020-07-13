В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по физике и истории

"Экзамены по физике и истории, которые участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали 13 июля, прошли в штатном режиме без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 158 тысяч человек, из них 143 тысячи – выпускники текущего года. На ЕГЭ по истории было зарегистрировано около 120 тысяч участников, в том числе 104 тысячи выпускников текущего года. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 27 июля.