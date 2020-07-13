https://ria.ru/20200713/1574277474.html
Путин и Эрдоган договорились поддерживать регулярный диалог
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону договорились и далее поддерживать регулярный диалог, в том числе на высшем... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:36
2020-07-13T14:36
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
политика
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, политика