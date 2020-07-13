В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Среди выявленных за последние сутки пациентов с Среди выявленных за последние сутки пациентов с коронавирусом Калининградской области есть двое детей, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтверждённых случаев четыре выявлены без клинических проявлений по результатам обследований по контакту на работе, с заболевшими родственниками, при оформлении на плановую госпитализацию в стационар. Среди инфицированных двое детей 11 и 12 лет", - сказали в штабе.

По данным оперштаба, восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами, в том числе у троих диагностировали пневмонию.

Всего на 13 июля на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть более 1 миллиона человек обследовано 102,8 тысячи человек. Выявлено 2627 случаев заражения, 1809 человек выздоровели, 43 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 283 пациента, в том числе 17 в условиях обсерватора.