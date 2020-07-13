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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Среди выявленных за последние сутки пациентов с коронавирусом в Калининградской области есть двое детей, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:25
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:25 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 июл - РИА Новости. Среди выявленных за последние сутки пациентов с коронавирусом в Калининградской области есть двое детей, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтверждённых случаев четыре выявлены без клинических проявлений по результатам обследований по контакту на работе, с заболевшими родственниками, при оформлении на плановую госпитализацию в стационар. Среди инфицированных двое детей 11 и 12 лет", - сказали в штабе.
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По данным оперштаба, восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами, в том числе у троих диагностировали пневмонию.
Всего на 13 июля на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть более 1 миллиона человек обследовано 102,8 тысячи человек. Выявлено 2627 случаев заражения, 1809 человек выздоровели, 43 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 283 пациента, в том числе 17 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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