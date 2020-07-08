https://ria.ru/20200708/1574072191.html
В Ивановской области число жертв коронавируса превысило 50
Два пациента 60 и 64 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:42
2020-07-08T17:42
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РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости.
Два пациента 60 и 64 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией
скончались за сутки в Ивановской области
, общее количество летальных случаев выросло в регионе до 51, сообщило облправительство.
По состоянию на 8 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5232 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки - 64. Из новых случаев 38 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 25 человек. Один больной прибыл в регион из Москвы
.
За сутки выписаны 78 человек. Всего в Ивановской области выздоровели 3255 пациентов с подтвержденным COVID-19.
"В статистику летальности вошли два новых случая. Первый пациент 64 лет из Иванова был госпитализирован в ГКБ №1. Второй пациент 60 лет также из областного центра был госпитализирован в ГКБ №4. В обоих случаях причиной смерти стала внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, ассоциированная с COVID-19, тяжелого течения", - говорится в сообщении.
Областные власти отмечают, что, как и во всех предыдущих случаях, у этих пациентов были тяжелые сопутствующие патологии.
Всего в регионе на сегодняшний день умер 51 пациент с подтвержденным COVID-19.
В стационарах области находится 661 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе на койках с кислородом – 233 человека, на аппаратах ИВЛ - 15 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.