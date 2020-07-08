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Аксенов призвал создать стратегию работы экономики в условиях COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подготовить стратегию работы экономики в условиях коронавируса, чтобы избежать в будущем повторного закрытия предприятий. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:13
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Аксенов призвал создать стратегию работы экономики в условиях COVID-19

17:13 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подготовить стратегию работы экономики в условиях коронавируса, чтобы избежать в будущем повторного закрытия предприятий.
"Коронавирус уже с нами, мы победить его полностью не сможем, и сказать завтра, что Крым или вся Российская Федерация стерильна от коронавируса, маловероятно", - отметил Аксенов.
По его словам, "так или иначе, очаги будут возникать спонтанно то в одном, то в другом месте, поэтому могут быть волны какие угодно".
"На мой взгляд, надо подготовить стратегию действий, при которой откат назад с точки зрения закрытия предприятий невозможен, только двигаться вперед, соблюдая все требования Роспотребнадзора", - сказал Аксенов журналистам.
Всего в республике зарегистрировано 804 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 596 человек, умерли 33 заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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