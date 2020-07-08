Аксенов призвал создать стратегию работы экономики в условиях COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подготовить стратегию работы экономики в условиях коронавируса , чтобы избежать в будущем повторного закрытия предприятий.

"Коронавирус уже с нами, мы победить его полностью не сможем, и сказать завтра, что Крым или вся Российская Федерация стерильна от коронавируса, маловероятно", - отметил Аксенов.

По его словам, "так или иначе, очаги будут возникать спонтанно то в одном, то в другом месте, поэтому могут быть волны какие угодно".

"На мой взгляд, надо подготовить стратегию действий, при которой откат назад с точки зрения закрытия предприятий невозможен, только двигаться вперед, соблюдая все требования Роспотребнадзора ", - сказал Аксенов журналистам.

Всего в республике зарегистрировано 804 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 596 человек, умерли 33 заболевших.