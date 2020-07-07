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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574023867.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 155
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 155, до 44 391, количество заболевших увеличилось на 581 - до 286 349 человек, говорится в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:31
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 155

18:31 07.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 155, до 44 391, количество заболевших увеличилось на 581 - до 286 349 человек, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 16, заболевших - 352. Скачок в числе умерших за последние сутки связан с тем, что система оповещения в выходные не работает в полной мере, неучтенные случаи потом добавляются к статистике за следующие дни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
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