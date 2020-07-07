Коллеги Сафронова прокомментировали дело против него

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задержание советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова сотрудники ракетно-космической отрасли восприняли с шоком и надеются на благоприятный исход, рассказали РИА Новости его коллеги по работе в ракетно-комической отрасли.
"Мы очень переживаем. Все в шоке, что такое происходит. Мы все держим пальцы за него", - сказал собеседник агентства.
По его словам, многие сотрудники госкорпорации и предприятий отрасли надеются, что обвинение не подтвердится и Иван Сафронов будет освобожден или получит условный срок.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.