Коллеги Сафронова прокомментировали дело против него

"Мы очень переживаем. Все в шоке, что такое происходит. Мы все держим пальцы за него", - сказал собеседник агентства.

По его словам, многие сотрудники госкорпорации и предприятий отрасли надеются, что обвинение не подтвердится и Иван Сафронов будет освобожден или получит условный срок.

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.