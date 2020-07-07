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Коллеги Сафронова прокомментировали дело против него
Задержание советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова сотрудники ракетно-космической отрасли восприняли с шоком и надеются на благоприятный исход,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:28
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия

Коллеги Сафронова прокомментировали дело против него

18:28 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задержание советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова сотрудники ракетно-космической отрасли восприняли с шоком и надеются на благоприятный исход, рассказали РИА Новости его коллеги по работе в ракетно-комической отрасли.
"Мы очень переживаем. Все в шоке, что такое происходит. Мы все держим пальцы за него", - сказал собеседник агентства.
По его словам, многие сотрудники госкорпорации и предприятий отрасли надеются, что обвинение не подтвердится и Иван Сафронов будет освобожден или получит условный срок.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 18:19
Суд отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе адвоката Сафронова
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковПроисшествия
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