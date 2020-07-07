Володин: Россия и Белоруссия делают все, чтобы защитить правду о Победе

Аналогичный проект Союзного государства, по словам Володина, реализуется в Белоруссии - там идет реставрация мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

"Сегодня, когда в мире развязана война с памятниками, стирается историческая память, наши страны делают все, чтобы защитить правду о Победе советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Володин.