Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574020874.html
Володин: Россия и Белоруссия делают все, чтобы защитить правду о Победе
Россия и Белоруссия в современных условиях, когда в мире пытаются переписать историю, делают все, чтобы защитить правду о Победе советского народа, заявил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:44
александр лукашенко
госдума рф
снг
вячеслав володин
владимир путин
белоруссия
ржев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200223/1565121289.html
1
белоруссия
ржев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_99:0:1630:1148_1400x0_80_0_0_d0877f47005e39c6451afa9f4b4c1cf7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_290:0:1438:1148_1400x0_80_0_0_70b24bdd4bcb8061dd5353f7950a01a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, госдума рф, снг, вячеслав володин, владимир путин, белоруссия, ржев, общество

Володин: Россия и Белоруссия делают все, чтобы защитить правду о Победе

17:44 07.07.2020
136
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия в современных условиях, когда в мире пытаются переписать историю, делают все, чтобы защитить правду о Победе советского народа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции.
Спикер Госдумы, слова которого приводит пресс-служба палаты, напомнил, что 30 июня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату в Ржеве. Володин назвал этот мемориал "народным", поскольку средства на его создание жертвовали граждане многих стран СНГ.
Аналогичный проект Союзного государства, по словам Володина, реализуется в Белоруссии - там идет реставрация мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
"Сегодня, когда в мире развязана война с памятниками, стирается историческая память, наши страны делают все, чтобы защитить правду о Победе советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Володин.
Он обратил внимание, что вопрос защиты исторической памяти теперь зафиксирован в конституции РФ.
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
23 февраля, 17:0075 лет Победы - Радио Sputnik
Россия не допустит попыток искажения истории, заявил Путин
510000
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоГосдума РФСНГВячеслав ВолодинВладимир ПутинБелоруссияРжевОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Киевсовет потребовал от Зеленского прекратить преследовать Порошенко
Пожарный
Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали
Кадры с места столкновения поездов в Чехии
В Чехии три человека погибли при столкновении поездов
Въезд на территорию терминала D Международного аэропорта Шереметьево
Шереметьево возобновит работу терминала D с 27 июля
Здание Государственной думы РФ
Госдума приняла законы о повышении качества оказания госуслуг в соцсфере
Коронавирус
В Испании разработали тест на антитела к коронавирусу с точностью 98%
Торговый центр
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
Дмитрий Песков
В Кремле опровергли данные о якобы готовившейся встрече Путина и Рогозина
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Журналистку Черненко обвинили в нарушении правил поведения при ЧС
Мужчина за компьютером
Власти Подмосковья назвали самые востребованные профессии в регионе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
"Ведомости" потребовали непредвзятого рассмотрения дела Сафронова
Грозовая туча над Лубянской площадью в Москве
В МЧС предупредили о дожде, грозе и граде в Москве во вторник вечером
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Журналистку "Коммерсанта" Черненко отпустили после задержания
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин заявил о готовности ратифицировать договор с Белоруссией о визах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния