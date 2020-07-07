Володин: Россия и Белоруссия делают все, чтобы защитить правду о Победе

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия в современных условиях, когда в мире пытаются переписать историю, делают все, чтобы защитить правду о Победе советского народа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции.
Спикер Госдумы, слова которого приводит пресс-служба палаты, напомнил, что 30 июня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату в Ржеве. Володин назвал этот мемориал "народным", поскольку средства на его создание жертвовали граждане многих стран СНГ.
Аналогичный проект Союзного государства, по словам Володина, реализуется в Белоруссии - там идет реставрация мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
"Сегодня, когда в мире развязана война с памятниками, стирается историческая память, наши страны делают все, чтобы защитить правду о Победе советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Володин.
Он обратил внимание, что вопрос защиты исторической памяти теперь зафиксирован в конституции РФ.