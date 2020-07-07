В ЦОДД рассказали о затруднении движения в центре Москвы из-за ДТП

Ранее в сети появилась фотография с места ДТП на Садовом кольце, где перевернулся автомобиль.

"Заняты две полосы. На месте работают оперативные службы. Движение транспорта затруднено по внутренней стороне Садового кольца", - рассказали в ЦОДД.