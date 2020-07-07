https://ria.ru/20200707/1574020664.html
В ЦОДД рассказали о затруднении движения в центре Москвы из-за ДТП
Движение транспорта затруднено в центре Москвы из-за аварии с перевернутым автомобилем, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:41
2020-07-07T17:41
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573954387.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия