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В ЦОДД рассказали о затруднении движения в центре Москвы из-за ДТП
Движение транспорта затруднено в центре Москвы из-за аварии с перевернутым автомобилем, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:41
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия

В ЦОДД рассказали о затруднении движения в центре Москвы из-за ДТП

17:41 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Автомобили на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение транспорта затруднено в центре Москвы из-за аварии с перевернутым автомобилем, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения.
Ранее в сети появилась фотография с места ДТП на Садовом кольце, где перевернулся автомобиль.
В ЦОДД уточнили, что авария произошла в районе дома 14 по улице Большая Садовая.
"Заняты две полосы. На месте работают оперативные службы. Движение транспорта затруднено по внутренней стороне Садового кольца", - рассказали в ЦОДД.
В ведомстве отметили, что в ДТП никто не пострадал.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
6 июля, 14:05
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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