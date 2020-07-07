https://ria.ru/20200707/1574005922.html
В Кузбассе начали процедуру забора плазмы крови у переболевших COVID-19
Переболевшие COVID-19 в Кузбассе становятся донорами плазмы крови для других больных, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:02
2020-07-07T14:02
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коронавирусы
кемеровская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КЕМЕРОВО, 7 июл - РИА Новости.
Переболевшие COVID-19
в Кузбассе
становятся донорами плазмы крови для других больных, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
"Кемеровский областной центр крови начал процедуру забора плазмы крови у жителей, переболевших коронавирусной инфекцией. В настоящее время разработана методика применения плазмы, содержащей антитела к COVID-19, которые невозможно получить искусственным путем – донором может стать только выздоровевший человек. В процедуре уже приняли участие два человека, перенесших коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что донорами могут стать люди от 18 до 55 лет с официально подтверждённой коронавирусной инфекцией легкой или средней степени тяжести. Подчеркивается, что важно пройти процедуру не ранее, чем через 14 дней после выздоровления, хорошо себя чувствовать и не иметь противопоказаний. Уточняется, что окончательное решение о допуске к плазмодаче потенциального донора принимает только врач-трансфузиолог. В сообщении подчеркивается, что процедура осуществляется в максимально комфортных условиях в специальном донорском кресле. Процедура донации занимает не более одного часа.
Чтобы стать донором плазмы крови, нужно обратиться в Кемеровский областной центр крови.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 2134 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 953 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8119 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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