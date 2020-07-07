В Кузбассе начали процедуру забора плазмы крови у переболевших COVID-19

"Кемеровский областной центр крови начал процедуру забора плазмы крови у жителей, переболевших коронавирусной инфекцией. В настоящее время разработана методика применения плазмы, содержащей антитела к COVID-19, которые невозможно получить искусственным путем – донором может стать только выздоровевший человек. В процедуре уже приняли участие два человека, перенесших коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что донорами могут стать люди от 18 до 55 лет с официально подтверждённой коронавирусной инфекцией легкой или средней степени тяжести. Подчеркивается, что важно пройти процедуру не ранее, чем через 14 дней после выздоровления, хорошо себя чувствовать и не иметь противопоказаний. Уточняется, что окончательное решение о допуске к плазмодаче потенциального донора принимает только врач-трансфузиолог. В сообщении подчеркивается, что процедура осуществляется в максимально комфортных условиях в специальном донорском кресле. Процедура донации занимает не более одного часа.