Видеомост со странами ЕАЭС о развитии евразийской интеграции

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Участники в Москве:
- политолог, заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН Елена КУЗЬМИНА;
- доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр ГУЩИН;
- координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.
В Минске:
- директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия", философ, политолог, главный редактор общественно-политического портала IMHOclub.by Алексей ДЗЕРМАНТ.
В Бишкеке:
- сопредседатель Клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь ШЕСТАКОВ;
- советник премьер-министра Кыргызской Республики Геннадий КАРАБАНОВ.
В Ереване:
- политический обозреватель, редактор издания "Dalma News" Айк ХАЛАТЯН;
- председатель партии "Во имя социальной справедливости", эксперт клуба "Глас народа" Арман ГУКАСЯН.
В Нур-Султане:
- заведующая кафедрой регионоведения факультета международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Айгерим ОСПАНОВА;
- проректор по международным связям ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Акбота ЖОЛДАСБЕКОВА;
- заместитель руководителя Института евразийской интеграции Арман ЕШМУРАТОВ.
Евразийский экономический союз является одним из наиболее успешных интеграционных объединений, действующих на постсоветском пространстве. Какова роль политического лидерства в формировании этого процесса? Каковы направления развития евразийской интеграции? Насколько влияет на нее глобальная международная ситуация? Как отразится пандемия коронавируса на взаимодействии государств-членов ЕАЭС?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- политолог, заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН Елена КУЗЬМИНА;
- доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр ГУЩИН;
- координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.
В Минске:
- директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия", философ, политолог, главный редактор общественно-политического портала IMHOclub.by Алексей ДЗЕРМАНТ.
В Бишкеке:
- сопредседатель Клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь ШЕСТАКОВ;
- советник премьер-министра Кыргызской Республики Геннадий КАРАБАНОВ.
В Ереване:
- политический обозреватель, редактор издания "Dalma News" Айк ХАЛАТЯН;
- председатель партии "Во имя социальной справедливости", эксперт клуба "Глас народа" Арман ГУКАСЯН.
В Нур-Султане:
- заведующая кафедрой регионоведения факультета международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Айгерим ОСПАНОВА;
- проректор по международным связям ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Акбота ЖОЛДАСБЕКОВА;
- заместитель руководителя Института евразийской интеграции Арман ЕШМУРАТОВ.
Евразийский экономический союз является одним из наиболее успешных интеграционных объединений, действующих на постсоветском пространстве. Какова роль политического лидерства в формировании этого процесса? Каковы направления развития евразийской интеграции? Насколько влияет на нее глобальная международная ситуация? Как отразится пандемия коронавируса на взаимодействии государств-членов ЕАЭС?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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