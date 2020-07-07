Видеомост со странами ЕАЭС о развитии евразийской интеграции

- политолог, заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН Елена КУЗЬМИНА;- доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр ГУЩИН;- координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.- директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия", философ, политолог, главный редактор общественно-политического портала IMHOclub.by Алексей ДЗЕРМАНТ.- сопредседатель Клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь ШЕСТАКОВ;- советник премьер-министра Кыргызской Республики Геннадий КАРАБАНОВ.- политический обозреватель, редактор издания "Dalma News" Айк ХАЛАТЯН;- председатель партии "Во имя социальной справедливости", эксперт клуба "Глас народа" Арман ГУКАСЯН.- заведующая кафедрой регионоведения факультета международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Айгерим ОСПАНОВА;- проректор по международным связям ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Акбота ЖОЛДАСБЕКОВА;- заместитель руководителя Института евразийской интеграции Арман ЕШМУРАТОВ.Евразийский экономический союз является одним из наиболее успешных интеграционных объединений, действующих на постсоветском пространстве. Какова роль политического лидерства в формировании этого процесса? Каковы направления развития евразийской интеграции? Насколько влияет на нее глобальная международная ситуация? Как отразится пандемия коронавируса на взаимодействии государств-членов ЕАЭС?