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Видеомост со странами ЕАЭС о развитии евразийской интеграции
9 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Нур-Султан на тему: "Евразийский экономический союз: от идеи — к субъектности, от субъектности — к эффективности".
2020-07-07T13:52
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1574005235.jpg?1594119124
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост со странами ЕАЭС о развитии евразийской интеграции

13:52 07.07.2020
39
9 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Нур-Султан на тему: "Евразийский экономический союз: от идеи — к субъектности, от субъектности — к эффективности".
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Участники в Москве:
- политолог, заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН Елена КУЗЬМИНА;
- доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр ГУЩИН;
- координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.

В Минске:
- директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия", философ, политолог, главный редактор общественно-политического портала IMHOclub.by Алексей ДЗЕРМАНТ.

В Бишкеке:
- сопредседатель Клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь ШЕСТАКОВ;
- советник премьер-министра Кыргызской Республики Геннадий КАРАБАНОВ.

В Ереване:
- политический обозреватель, редактор издания "Dalma News" Айк ХАЛАТЯН;
- председатель партии "Во имя социальной справедливости", эксперт клуба "Глас народа" Арман ГУКАСЯН.

В Нур-Султане:
- заведующая кафедрой регионоведения факультета международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Айгерим ОСПАНОВА;
- проректор по международным связям ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Акбота ЖОЛДАСБЕКОВА;
- заместитель руководителя Института евразийской интеграции Арман ЕШМУРАТОВ.

Евразийский экономический союз является одним из наиболее успешных интеграционных объединений, действующих на постсоветском пространстве. Какова роль политического лидерства в формировании этого процесса? Каковы направления развития евразийской интеграции? Насколько влияет на нее глобальная международная ситуация? Как отразится пандемия коронавируса на взаимодействии государств-членов ЕАЭС?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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