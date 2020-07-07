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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 26 тысяч
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 26 тысяч, при этом выздоровели более 20 тысяч... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:26
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353
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В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 26 тысяч

12:26 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 26 тысяч, при этом выздоровели более 20 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 278 новых случаев, выздоровели 195 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 26 094 случая заражения COVID-19. Умерло 1437 человек. Выздоровело 20 369 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 13 857 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1237 человек, из них 76 - в обсерваторе, 636 - на самоизоляции, 525 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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