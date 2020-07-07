В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 26 тысяч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 26 тысяч, при этом выздоровели более 20 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Петербурге выявили 278 новых случаев, выздоровели 195 человек.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 26 094 случая заражения COVID-19. Умерло 1437 человек. Выздоровело 20 369 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 13 857 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1237 человек, из них 76 - в обсерваторе, 636 - на самоизоляции, 525 - контактные.