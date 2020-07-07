Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200707/1573999180.html
В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из-за рубежа
Более 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:13
война в сирии
война в сирии
сирия
иордания
дамаск (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1400x0_80_0_0_4b7d7cd47e0f54fb90680f87f8b580ef.jpg
https://ria.ru/20200707/1573999069.html
сирия
иордания
дамаск (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1400x0_80_0_0_4b7d7cd47e0f54fb90680f87f8b580ef.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_acda13f9ce25d7ed08adb603bdb16632.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_509:0:2557:2048_1400x0_80_0_0_f2aa7367f1f5f927a785864a38310570.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из-за рубежа

12:13 07.07.2020
165
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратился 21 беженец (в том числе: женщин – 6, детей – 11). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись девять беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 28 взрывоопасных предметов.
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Вчера, 12:12Война в Сирии
Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияИорданияДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки
Спасатели на месте падения автобуса в водохранилище в китайской провинции Гуйчжоу
В Китае два человека погибли при падении автобуса в водохранилище
Военные действия в провинции Идлиб
МИД сожалеет об отсутствии прогресса по гуманитарному конвою в Идлиб
Иран, Тегеран
В Иране рассказали, когда озвучат причины происшествия на ядерном объекте
Экран ноутбука
В Group-IB спрогнозировали долгосрочный рост киберпреступности в России
Города мира. Женева
ВОЗ не считает случаи бубонной чумы Китае и Монголии опасными
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч
Сирийский флаг
Новое оборудование закупили для пожарной части в сирийском Дейр-эз-Зоре
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Петербургского бизнесмена задержали за финансирование террористов
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Эр-Рияд призвал к давлению на Тегеран из-за доклада ООН
Автомобиль Следственного комитета РФ
Многодетный отец из Омской области признался в развращении дочерей
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 80
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
СМИ: делегация США сдала анализ на COVID-19, прибыв в Южную Корею
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 71
Медсестра во время взятия мазка на коронавирус COVID-19
Подсчитан вклад бессимптомных носителей в распространение коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния