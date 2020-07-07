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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200707/1573995139.html
Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам
Российское общество после большого потока фейковой информации на голосовании по поправкам в конституцию уже выработало определенный иммунитет к антироссийской... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:21
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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элла памфилова, политика

Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам

11:21 07.07.2020
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российское общество после большого потока фейковой информации на голосовании по поправкам в конституцию уже выработало определенный иммунитет к антироссийской демагогии и вранью, гораздо быстрее, чем к коронавирусу, считает глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Конечно, попытки (использования фейков для дискредитации выборов - ред.) будут и на выборах в Государственную Думу, и на следующих выборах президента, но мне представляется, что у нашего общества уже в достаточной мере выработался определенный иммунитет к антироссийской демагогии и вранью. Гораздо быстрее, чем к коронавирусу. Но мы не расслабляемся",- сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
Александр Малькевич
Вчера, 11:04Голосование по поправкам в Конституцию
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Она подчеркнула, что достойное проведение общероссийского голосования по поправкам было стратегически важным.
"Ведь это не просто легитимность голосования, это признание определенной системы ценностей, жизнеспособности и развития государства и общества. Мы не просто так принимали какие-то поправки, по сути это был залог усиления страны или её ослабления, и люди это прекрасно понимали. Но и наши оппоненты, мягко говоря, это тоже понимали. Особенно те, кому сильная Россия поперёк горла, и они уже давно работают на её ослабление",- отметила глава ЦИК.
По ее словам, "заинтересанты есть как вовне, так и внутри страны, сейчас была продемонстрирована максимальная концентрация совместных усилий".
"Я надеюсь, что в дальнейшем в такой концентрации, в таком масштабе, с такими ресурсами у них вряд ли это получится", - добавила она.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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