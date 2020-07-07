Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российское общество после большого потока фейковой информации на голосовании по поправкам в конституцию уже выработало определенный иммунитет к антироссийской демагогии и вранью, гораздо быстрее, чем к коронавирусу, считает глава ЦИК России Российское общество после большого потока фейковой информации на голосовании по поправкам в конституцию уже выработало определенный иммунитет к антироссийской демагогии и вранью, гораздо быстрее, чем к коронавирусу, считает глава ЦИК России Элла Памфилова

"Конечно, попытки (использования фейков для дискредитации выборов - ред.) будут и на выборах в Государственную Думу, и на следующих выборах президента, но мне представляется, что у нашего общества уже в достаточной мере выработался определенный иммунитет к антироссийской демагогии и вранью. Гораздо быстрее, чем к коронавирусу. Но мы не расслабляемся",- сказала Памфилова в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что достойное проведение общероссийского голосования по поправкам было стратегически важным.

"Ведь это не просто легитимность голосования, это признание определенной системы ценностей, жизнеспособности и развития государства и общества. Мы не просто так принимали какие-то поправки, по сути это был залог усиления страны или её ослабления, и люди это прекрасно понимали. Но и наши оппоненты, мягко говоря, это тоже понимали. Особенно те, кому сильная Россия поперёк горла, и они уже давно работают на её ослабление",- отметила глава ЦИК.

По ее словам, "заинтересанты есть как вовне, так и внутри страны, сейчас была продемонстрирована максимальная концентрация совместных усилий".