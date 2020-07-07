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Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам
Российское общество после большого потока фейковой информации на голосовании по поправкам в конституцию уже выработало определенный иммунитет к антироссийской... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:21
2020-07-07T11:21
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_0:154:2000:1279_1400x0_80_0_0_6666bcf29cfc7b372ddffbd8261d246e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, политика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Российское общество после большого потока фейковой информации на голосовании по поправкам в конституцию уже выработало определенный иммунитет к антироссийской демагогии и вранью, гораздо быстрее, чем к коронавирусу, считает глава ЦИК России Элла Памфилова
.
"Конечно, попытки (использования фейков для дискредитации выборов - ред.) будут и на выборах в Государственную Думу, и на следующих выборах президента, но мне представляется, что у нашего общества уже в достаточной мере выработался определенный иммунитет к антироссийской демагогии и вранью. Гораздо быстрее, чем к коронавирусу. Но мы не расслабляемся",- сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что достойное проведение общероссийского голосования по поправкам было стратегически важным.
"Ведь это не просто легитимность голосования, это признание определенной системы ценностей, жизнеспособности и развития государства и общества. Мы не просто так принимали какие-то поправки, по сути это был залог усиления страны или её ослабления, и люди это прекрасно понимали. Но и наши оппоненты, мягко говоря, это тоже понимали. Особенно те, кому сильная Россия поперёк горла, и они уже давно работают на её ослабление",- отметила глава ЦИК.
По ее словам, "заинтересанты есть как вовне, так и внутри страны, сейчас была продемонстрирована максимальная концентрация совместных усилий".
"Я надеюсь, что в дальнейшем в такой концентрации, в таком масштабе, с такими ресурсами у них вряд ли это получится", - добавила она.