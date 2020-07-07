Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах

Что происходит в этих странах во время пандемии? Зачем она бесплатно лечит людей и строит больницы на пожертвования в тропических деревнях Южной Америки? Что посмотреть в этих странах после пандемии? А ещё про забавные (и странные) истории беременности местных жительниц Виктория рассказала журналисту РИА Новости Ольге Цынской.