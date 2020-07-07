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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20200707/1573992129.html
Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах
В бедных странах люди умирают от болезней, которые умеют лечить во всем мире. Получить медицинскую помощь здесь трудно. Лекарства продают втридорога, а достать средства защиты для работы с больными коронавирусом вовсе почти невозможно. Врач-тропиколог Виктория Валикова рассказывает, как и от чего лечит пациентов в Гватемале и Никарагуа.
2020-07-07T14:00
истории.doc
подкаст
южная америка
в мире
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Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах
В бедных странах люди умирают от болезней, которые умеют лечить во всем мире. Получить медицинскую помощь здесь трудно. Лекарства продают втридорога, а достать средства защиты для работы с больными коронавирусом вовсе почти невозможно. Врач-тропиколог Виктория Валикова рассказывает, как и от чего лечит пациентов в Гватемале и Никарагуа.
южная америка
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
аудио, подкаст, южная америка, в мире

Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах

14:00 07.07.2020
1049
Истории.doc
Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах
Вчера, 14:00
В бедных странах люди умирают от болезней, которые умеют лечить во всем мире. Получить медицинскую помощь здесь трудно. Лекарства продают втридорога, а достать средства защиты для работы с больными коронавирусом вовсе почти невозможно. Врач-тропиколог Виктория Валикова рассказывает, как и от чего лечит пациентов в Гватемале и Никарагуа.
Что происходит в этих странах во время пандемии? Зачем она бесплатно лечит людей и строит больницы на пожертвования в тропических деревнях Южной Америки? Что посмотреть в этих странах после пандемии? А ещё про забавные (и странные) истории беременности местных жительниц Виктория рассказала журналисту РИА Новости Ольге Цынской.
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
Голоса эпизода Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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