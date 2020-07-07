https://ria.ru/20200707/1573992129.html
Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах
В бедных странах люди умирают от болезней, которые умеют лечить во всем мире. Получить медицинскую помощь здесь трудно. Лекарства продают втридорога, а достать средства защиты для работы с больными коронавирусом вовсе почти невозможно. Врач-тропиколог Виктория Валикова рассказывает, как и от чего лечит пациентов в Гватемале и Никарагуа.
2020-07-07T14:00
2020-07-07T14:00
истории.doc
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южная америка
в мире
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Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах
В бедных странах люди умирают от болезней, которые умеют лечить во всем мире. Получить медицинскую помощь здесь трудно. Лекарства продают втридорога, а достать средства защиты для работы с больными коронавирусом вовсе почти невозможно. Врач-тропиколог Виктория Валикова рассказывает, как и от чего лечит пациентов в Гватемале и Никарагуа.
южная америка
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573992001_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_215ebcc58d6df3da651a69ee26e0eb09.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, южная америка, в мире
Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах
В бедных странах люди умирают от болезней, которые умеют лечить во всем мире. Получить медицинскую помощь здесь трудно. Лекарства продают втридорога, а достать средства защиты для работы с больными коронавирусом вовсе почти невозможно. Врач-тропиколог Виктория Валикова рассказывает, как и от чего лечит пациентов в Гватемале и Никарагуа.