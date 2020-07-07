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Михаил Мишустин проводит заседание правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства обсуждает проекты о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения и поправки, РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:46
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политика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Заседание правительства с участием Михаила Мишустина
LIVE: Заседание правительства с участием Михаила Мишустина
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видео, михаил мишустин, политика
Михаил Мишустин проводит заседание правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства обсуждает проекты о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения и поправки, направленные на совершенствование валютного регулирования.
2020-07-07T13:46
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Михаил Мишустин проводит заседание правительства

13:46 07.07.2020
302
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства обсуждает проекты о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения и поправки, направленные на совершенствование валютного регулирования.
Также планируется обсудить выделение средств на оплату отдыха и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которым предоставили стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
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Михаил МишустинПолитика
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