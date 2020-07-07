Михаил Мишустин проводит заседание правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства обсуждает проекты о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения и поправки, направленные на совершенствование валютного регулирования.

Также планируется обсудить выделение средств на оплату отдыха и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которым предоставили стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.