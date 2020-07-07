https://ria.ru/20200707/1573987476.html
Михаил Мишустин проводит заседание правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства обсуждает проекты о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения и поправки, РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:46
2020-07-07T13:46
михаил мишустин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Заседание правительства с участием Михаила Мишустина
LIVE: Заседание правительства с участием Михаила Мишустина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, михаил мишустин, политика
Михаил Мишустин проводит заседание правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства обсуждает проекты о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения и поправки, направленные на совершенствование валютного регулирования.
2020-07-07T13:46
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