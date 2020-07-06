https://ria.ru/20200706/1573970915.html
В Совфеде подготовят предложения по защите России от вмешательства извне
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 октября подготовить поправки в законодательство по защите РФ от вмешательства извне, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:19
2020-07-06T18:20
совет федерации рф
андрей климов
политика
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Константин Петров
Запретят вотсап и вайбер и разрешат Телеграм Дурова? Когда ждать опускания железного занавеса?
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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совет федерации рф, андрей климов, политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Комиссия Совета Федерации
по защите госсуверенитета намерена до 1 октября подготовить поправки в законодательство по защите РФ от вмешательства извне, сообщил глава комиссии Андрей Климов
.
"До 1 октября с участием экспертов и заинтересованных структур разработать предложения законодательного характера, направленные на усиление защиты российского государства и общества от любых попыток вмешательства из-за рубежа в наши суверенные дела", - сказал Климов на заседании комиссии в понедельник по итогам голосования по конституции.
Кроме того, факты вмешательства будут отражены в ежегодном докладе комиссии, который планируется подготовить к 15 июля для представления Совету Федерации, сказал сенатор.
Климов также отметил, что имеющуюся в распоряжении комиссии информацию о фактах вмешательства парламентарии могут направить "для последующей правовой оценки, в том числе уголовной, в соответствующие компетентные органы".
Законодатель отметил, что, несмотря на "потуги внешних сил и их местных сторонников" затруднить принятие конституционных изменений, за его обновленный текст проголосовало на 20 миллионов больше российских граждан, чем в 1993 году за базовый текст Основного Закона нашей страны.
"Вступившая в силу с 4 июля Конституция Российской Федерации поднимает на качественно новый уровень всю систему публичной власти в стране, зримо укрепляет российский суверенитет, обеспечивает конституционную защиту наших базовых ценностей и реальных социальных прав граждан, в полном объеме работает в национальных интересах нашего государства и общества", - сказал Климов.