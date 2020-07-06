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В Совфеде подготовят предложения по защите России от вмешательства извне
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 октября подготовить поправки в законодательство по защите РФ от вмешательства извне, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:20
совет федерации рф
андрей климов
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
совет федерации рф, андрей климов, политика

В Совфеде подготовят предложения по защите России от вмешательства извне

18:19 06.07.2020 (обновлено: 18:20 06.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 октября подготовить поправки в законодательство по защите РФ от вмешательства извне, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
"До 1 октября с участием экспертов и заинтересованных структур разработать предложения законодательного характера, направленные на усиление защиты российского государства и общества от любых попыток вмешательства из-за рубежа в наши суверенные дела", - сказал Климов на заседании комиссии в понедельник по итогам голосования по конституции.
Кроме того, факты вмешательства будут отражены в ежегодном докладе комиссии, который планируется подготовить к 15 июля для представления Совету Федерации, сказал сенатор.
Климов также отметил, что имеющуюся в распоряжении комиссии информацию о фактах вмешательства парламентарии могут направить "для последующей правовой оценки, в том числе уголовной, в соответствующие компетентные органы".
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 16:39Голосование по поправкам в Конституцию
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Законодатель отметил, что, несмотря на "потуги внешних сил и их местных сторонников" затруднить принятие конституционных изменений, за его обновленный текст проголосовало на 20 миллионов больше российских граждан, чем в 1993 году за базовый текст Основного Закона нашей страны.
"Вступившая в силу с 4 июля Конституция Российской Федерации поднимает на качественно новый уровень всю систему публичной власти в стране, зримо укрепляет российский суверенитет, обеспечивает конституционную защиту наших базовых ценностей и реальных социальных прав граждан, в полном объеме работает в национальных интересах нашего государства и общества", - сказал Климов.
47612007
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Совет Федерации РФАндрей КлимовПолитика
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