В Совфеде подготовят предложения по защите России от вмешательства извне

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комиссия Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета намерена до 1 октября подготовить поправки в законодательство по защите РФ от вмешательства извне, сообщил глава комиссии Андрей Климов

"До 1 октября с участием экспертов и заинтересованных структур разработать предложения законодательного характера, направленные на усиление защиты российского государства и общества от любых попыток вмешательства из-за рубежа в наши суверенные дела", - сказал Климов на заседании комиссии в понедельник по итогам голосования по конституции.

Кроме того, факты вмешательства будут отражены в ежегодном докладе комиссии, который планируется подготовить к 15 июля для представления Совету Федерации, сказал сенатор.

Климов также отметил, что имеющуюся в распоряжении комиссии информацию о фактах вмешательства парламентарии могут направить "для последующей правовой оценки, в том числе уголовной, в соответствующие компетентные органы".

Законодатель отметил, что, несмотря на "потуги внешних сил и их местных сторонников" затруднить принятие конституционных изменений, за его обновленный текст проголосовало на 20 миллионов больше российских граждан, чем в 1993 году за базовый текст Основного Закона нашей страны.