https://ria.ru/20200706/1573966873.html
В Дагестане поблагодарили военных врачей за помощь в борьбе с COVID-19
Руководитель минздрава Республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов поблагодарил военных врачей ЮВО за помощь в борьбе с COVID, военнослужащие полевого... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:07
2020-07-06T17:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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БУЙНАКСК (Республика Дагестан), 6 июл - РИА Новости.
Руководитель минздрава Республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов поблагодарил военных врачей ЮВО
за помощь в борьбе с COVID
, военнослужащие полевого госпиталя возвращаются в пункт постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ.
"В поселке Ботлих в торжественной обстановке, руководитель минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов поблагодарил военных врачей от лица руководства и жителей республики за поддержку в сложившейся ситуации и вручил военнослужащим благодарственные письма за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией от главы Дагестана Владимира Васильева
", - говорится в сообщении.
Добавляется, что военнослужащие полевого госпиталя ЮВО возвращаются из города Буйнакск
в пункт постоянной дислокации – город Буденновск Ставропольского края
.
"Я искренне вам благодарен за то, что в трудное для Республики время вы оставили свои дома, пункты постоянной дислокации, и приехали оказать нам помощь. Еще раз спасибо вам за ваш труд! За помощь, за ваш профессионализм, за ваши действия" - приводятся в сообщении слова Гаджиибрагимова.
Более месяца военные медики оказывали помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск.
Всего через стационар госпиталей прошли более 200 местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления. Также выездные бригады военных медиков проконсультировали и оказали помощь около 1,5 тысячи жителям республики, проживающим в труднодоступных горных районах.
В настоящее время военные полевые госпитали завершили прием на стационарное лечение. Лечение населения будет проводиться в центральных городских и районных больницах республики, а при необходимости в новых многофункциональных медицинских центрах министерства обороны, построенных в Дербенте
, Каспийске
и Хасавюрте
.
По поручению президента РФ Владимира Путина
для помощи населению в борьбе с коронавирусом в Дагестане были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью 200 коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.