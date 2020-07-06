В Дагестане поблагодарили военных врачей за помощь в борьбе с COVID-19

"Я искренне вам благодарен за то, что в трудное для Республики время вы оставили свои дома, пункты постоянной дислокации, и приехали оказать нам помощь. Еще раз спасибо вам за ваш труд! За помощь, за ваш профессионализм, за ваши действия" - приводятся в сообщении слова Гаджиибрагимова.