https://ria.ru/20200706/1573960738.html
В Карелии оценили подготовку образовательных учреждений к учебному году
Порядка 675 миллионов рублей будет направлено на подготовку образовательных заведений Карелии к новому учебному году, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:30
2020-07-06T15:30
артур парфенчиков
образование - общество
общество
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РИА Новости
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артур парфенчиков, образование - общество, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Порядка 675 миллионов рублей будет направлено на подготовку образовательных заведений Карелии к новому учебному году, сообщил глава региона Артур Парфенчиков
.
Как отметил губернатор, в преддверии 1 сентября идет активный ремонт в образовательных учреждениях республики - обновляются классы, пищеблоки, спортивные залы и санузлы. Также продолжается утепление фасадов и крыш зданий, замена окон, дверей, установка энергосберегающего освещения - "на эти цели направляем около 127 миллионов рублей", отметил Парфенчиков.
"Всего на подготовку к новому учебному году образовательных организаций Карелии предусмотрено около 675 миллионов рублей", - написал глава региона в соцсети "ВКонтакте"
В Карелии по состоянию на 6 июля подтвержден 1531 случай новой коронавирусной инфекции (+17 за сутки). За все время выздоровели 765 человек (+24 за сутки), скончались.