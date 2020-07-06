Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573960738.html
В Карелии оценили подготовку образовательных учреждений к учебному году
Порядка 675 миллионов рублей будет направлено на подготовку образовательных заведений Карелии к новому учебному году, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:30
артур парфенчиков
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://ria.ru/20200630/1573692954.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:0:1781:1335_1400x0_80_0_0_0d1679524a1ad565104806141ecf6565.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_175:0:1510:1335_1400x0_80_0_0_08ff441ef77b601129242e7520595973.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артур парфенчиков, образование - общество, общество

В Карелии оценили подготовку образовательных учреждений к учебному году

15:30 06.07.2020
21
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Порядка 675 миллионов рублей будет направлено на подготовку образовательных заведений Карелии к новому учебному году, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Как отметил губернатор, в преддверии 1 сентября идет активный ремонт в образовательных учреждениях республики - обновляются классы, пищеблоки, спортивные залы и санузлы. Также продолжается утепление фасадов и крыш зданий, замена окон, дверей, установка энергосберегающего освещения - "на эти цели направляем около 127 миллионов рублей", отметил Парфенчиков.
"Всего на подготовку к новому учебному году образовательных организаций Карелии предусмотрено около 675 миллионов рублей", - написал глава региона в соцсети "ВКонтакте"
В Карелии по состоянию на 6 июля подтвержден 1531 случай новой коронавирусной инфекции (+17 за сутки). За все время выздоровели 765 человек (+24 за сутки), скончались.
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
30 июня, 16:25Распространение нового коронавируса
Карелия отменила самоизоляцию для приезжих из других регионов
000000
Обсудить 0
Артур ПарфенчиковОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Андрей Турчак
"Единая Россия" приступит к формированию программы для выборов в Госдуму
Дмитрий Медведев
Медведев отметил важность единства системы публичной власти
Пассажирский самолет в небе
Четверо жителей Чувашии вернулись в Россию из Китая в выходные
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
В "Единой России" оценили ситуацию с доплатами учителям за работу на ЕГЭ
Дмитрий Медведев
Медведев: представители ЕР тщательно следили за чистотой голосования
Врачи
Зампред ОП Москвы хочет давать особый статус медикам за борьбу с COVID-19
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок
Медведев назвал голосование по поправкам цивилизованным
Президент РФ Владимир Путин
Путин и король Бахрейна обсудили борьбу с COVID-19
Санкт-Петербург
В Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило 25,8 тысячи
Врач скорой помощи
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Скоростной поезд Стриж
РЖД сообщили о возвращении всех отмененных ранее поездов "Стриж"
Сдача ЕГЭ
В Москве около 70 тысяч школьников сдают ЕГЭ по русскому языку
Подсчет результатов электронного голосования
На электронном голосовании не планируют запрещать портить бюллетени
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Тверские власти уделяют повышенное внимание безопасности при сдаче ЕГЭ
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с главой "Аэрофлота"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния