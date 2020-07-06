В Карелии оценили подготовку образовательных учреждений к учебному году

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Порядка 675 миллионов рублей будет направлено на подготовку образовательных заведений Карелии к новому учебному году, сообщил глава региона Порядка 675 миллионов рублей будет направлено на подготовку образовательных заведений Карелии к новому учебному году, сообщил глава региона Артур Парфенчиков

Как отметил губернатор, в преддверии 1 сентября идет активный ремонт в образовательных учреждениях республики - обновляются классы, пищеблоки, спортивные залы и санузлы. Также продолжается утепление фасадов и крыш зданий, замена окон, дверей, установка энергосберегающего освещения - "на эти цели направляем около 127 миллионов рублей", отметил Парфенчиков.

"Всего на подготовку к новому учебному году образовательных организаций Карелии предусмотрено около 675 миллионов рублей", - написал глава региона в соцсети "ВКонтакте"