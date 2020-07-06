https://ria.ru/20200706/1573959874.html
Медведев поздравил Назарбаева с юбилеем
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:18
2020-07-06T15:18
нурсултан назарбаев
дмитрий медведев
единая россия
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нурсултан назарбаев, дмитрий медведев, единая россия, казахстан, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
с 80-летием, отметив, что Назарбаев всегда был привержен углублению сотрудничества Казахстана и России.
"В ходе телефонного разговора поздравил с 80-летним юбилеем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ... Нурсултан Назарбаев, стоявший у истоков евразийской интеграции, всегда был привержен углублению сотрудничества Казахстана и России, выступал за развитие гуманитарных связей между нашими народами", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Медведев также отметил, что благодаря Назарбаеву в Казахстане были проведены масштабные преобразования во всех сферах жизни, страна построила сильную экономику и завоевала авторитет на международной арене.
"Желаю ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов", - заключил он.