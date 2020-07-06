Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573959874.html
Медведев поздравил Назарбаева с юбилеем
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:18
нурсултан назарбаев
дмитрий медведев
единая россия
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
https://ria.ru/20200706/1573950284.html
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:140:2977:1815_1400x0_80_0_0_410c5f7575ccb2d33b319b319e9ea377.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_8aaf4577faa351e140cd20d5d9ef4da4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_905706ccfedddea58af509b5df81f959.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нурсултан назарбаев, дмитрий медведев, единая россия, казахстан, в мире

Медведев поздравил Назарбаева с юбилеем

15:18 06.07.2020
86
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, отметив, что Назарбаев всегда был привержен углублению сотрудничества Казахстана и России.
"В ходе телефонного разговора поздравил с 80-летним юбилеем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ... Нурсултан Назарбаев, стоявший у истоков евразийской интеграции, всегда был привержен углублению сотрудничества Казахстана и России, выступал за развитие гуманитарных связей между нашими народами", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Медведев также отметил, что благодаря Назарбаеву в Казахстане были проведены масштабные преобразования во всех сферах жизни, страна построила сильную экономику и завоевала авторитет на международной арене.
"Желаю ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Вчера, 13:12
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
200000
Обсудить 0
Нурсултан НазарбаевДмитрий МедведевЕдиная РоссияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала ситуацию с конфронтацией США и Китая
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индия и Китай продолжат консультации по восстановлению мира на границе
Заседание Совета глав государств-участников СНГ
Лукашенко пригласил Назарбаева на саммит ЕАЭС в Минск
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индия и Китай договорились о разведении войск на линии соприкосновения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о договоре о партнерстве с Монголией
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"
Волонтер сажает дерево
Международная акция "Сад памяти" будет проходить каждый год
Концепт высокоскоростного поезда для России
РЖД ожидают первый образец российского поезда для ВСМ в 2025 году
Пресс-конференция АТОМ РЯДОМ, 6 июля 2020 года
В России стартовал конкурс "АТОМ РЯДОМ"
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел переговоры с президентом Республики Конго
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде рассказали о принятии поправок о ЧП в экологии
Тегеран
Иран и Россия проведут заседание межправкомиссии в сентябре
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство России возмутили новые британские санкции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния