Медведев поздравил Назарбаева с юбилеем

"В ходе телефонного разговора поздравил с 80-летним юбилеем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ... Нурсултан Назарбаев, стоявший у истоков евразийской интеграции, всегда был привержен углублению сотрудничества Казахстана и России, выступал за развитие гуманитарных связей между нашими народами", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Медведев также отметил, что благодаря Назарбаеву в Казахстане были проведены масштабные преобразования во всех сферах жизни, страна построила сильную экономику и завоевала авторитет на международной арене.