https://ria.ru/20200706/1573952883.html
Курс евро на вторник вырос на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,34 рубля - до 80,5581 рубля, курс доллара увеличился на 84,1 копейки - до 71,3409... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:43
2020-07-06T14:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200702/1573769006.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/73/1559267314_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_59be9e76f179a2620f1f1c5168f2a923.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика