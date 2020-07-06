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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200706/1573952883.html
Курс евро на вторник вырос на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,34 рубля - до 80,5581 рубля, курс доллара увеличился на 84,1 копейки - до 71,3409... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Курс евро на вторник вырос на 1,3 рубля

13:43 06.07.2020 (обновлено: 14:44 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5 и 20 евро. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,34 рубля - до 80,5581 рубля, курс доллара увеличился на 84,1 копейки - до 71,3409 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 1,06 рубля, составив 75,4886 рубля.
Нефтяная качалка
2 июля, 08:20Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть марки Brent выросли до 42,12 доллара за баррель
221116
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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