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Путин отметил вклад Назарбаева в развитие двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин, поздравляя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием по телефону, отметил его неоценимый вклад в развитие РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:03
нурсултан назарбаев
владимир путин
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
нурсултан назарбаев, владимир путин, казахстан, в мире

Путин отметил вклад Назарбаева в развитие двусторонних отношений

13:40 06.07.2020 (обновлено: 14:03 06.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием по телефону, отметил его неоценимый вклад в развитие дружественных российско-казахстанских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 80-летием, пожелав ему доброго здоровья и неиссякаемой энергии. Подчеркнуто, что в России первый президент Республики Казахстан пользуется большим уважением, в том числе за неоценимый вклад в развитие дружественных российско-казахстанских отношений", - говорится в сообщении.
Путин и Назарбаев также затронули ситуацию вокруг пандемии коронавируса, в частности, Нурсултан Назарбаев поблагодарил российскую сторону за существенную помощь в борьбе с инфекцией. Отмечается, что ранее российский президент направил в адрес Назарбаева поздравительную телеграмму.
Нурсултан Назарбаев
3 июля, 10:42
В Казахстане открыли монумент Назарбаеву
Отмечается, что ранее российский президент направил в адрес Назарбаева поздравительную телеграмму. Согласно тексту телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что с именем Назарбаева неразрывно связана вся новейшая история Казахстана.
"Под Вашим руководством республика добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях. В России Вы пользуетесь искренним уважением как настоящий друг нашей страны, внёсший огромный личный вклад в развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства. Трудно переоценить Ваши заслуги в налаживании взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, позволивших реализовать идею Евразийского экономического союза", - говорится в поздравительной телеграмме.
Путин также выразил уверенность, что опыт Назарбаева как государственного деятеля, его мудрость и дальновидность "будут и впредь в полной мере востребованы – как на Родине, так и в международных делах". Российский президент подчеркнул, что искренне дорожит взаимопониманием, существующим между ними, а также рассчитывает на продолжение их товарищеского общения. Путин пожелал Назарбаеву доброго здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия и успехов.
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Нурсултан НазарбаевВладимир ПутинКазахстанВ мире
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