Путин отметил вклад Назарбаева в развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин , поздравляя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием по телефону, отметил его неоценимый вклад в развитие дружественных российско-казахстанских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 80-летием, пожелав ему доброго здоровья и неиссякаемой энергии. Подчеркнуто, что в России первый президент Республики Казахстан пользуется большим уважением, в том числе за неоценимый вклад в развитие дружественных российско-казахстанских отношений", - говорится в сообщении.

Путин и Назарбаев также затронули ситуацию вокруг пандемии коронавируса, в частности, Нурсултан Назарбаев поблагодарил российскую сторону за существенную помощь в борьбе с инфекцией. Отмечается, что ранее российский президент направил в адрес Назарбаева поздравительную телеграмму.

Отмечается, что ранее российский президент направил в адрес Назарбаева поздравительную телеграмму. Согласно тексту телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что с именем Назарбаева неразрывно связана вся новейшая история Казахстана.

"Под Вашим руководством республика добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях. В России Вы пользуетесь искренним уважением как настоящий друг нашей страны, внёсший огромный личный вклад в развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства. Трудно переоценить Ваши заслуги в налаживании взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, позволивших реализовать идею Евразийского экономического союза", - говорится в поздравительной телеграмме.