Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573949059.html
В Киргизии призвали остановить сообщение между областями из-за COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник на совещании Совета безопасности республики рекомендовал приостановить транспортное сообщение между... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
коронавирусы
здоровье - общество
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155554/69/1555546977_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_333b3806b1cf408d9e63d606ebcac530.jpg
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155554/69/1555546977_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_333b3806b1cf408d9e63d606ebcac530.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155554/69/1555546977_195:0:2924:2047_1400x0_80_0_0_0fc797deac884a89ba42a58a5548e3b5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155554/69/1555546977_583:0:2630:2047_1400x0_80_0_0_4dc09b92a4a1282c091669a947d94181.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, коронавирусы, здоровье - общество, киргизия, в мире

В Киргизии призвали остановить сообщение между областями из-за COVID-19

12:55 06.07.2020
395
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 6 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник на совещании Совета безопасности республики рекомендовал приостановить транспортное сообщение между областями из-за роста заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Сейчас есть те, кто предлагает введение более строгого карантинного режима. В зависимости от ситуации Республиканский штаб должен внести предложения. В нынешней ситуации предлагаем рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями", - цитирует главу государства его пресс-служба.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Как сообщается, лидер страны подчеркнул, что резкий рост заболеваемости коронавирусом произошел именно после снятия карантинных мер. Он также напомнил, что ранее вносил предложения по запрету на проведение празднеств и призвал Республиканский штаб обозначить свою четкую позицию по данному вопросу.
"Я обращался на заседании Жогорку Кенеша (парламента - ред.) с просьбой официально запретить различные массовые торжественные мероприятия. Думаю, что для Республиканского штаба будет правильно принять отдельное официальное решение по этому вопросу", - заявил он.
На сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 7691. Умерли 92 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2843 пациента. Также за период пандемии около 200 человек в стране скончались от внебольничной пневмонии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКиргизияВ мире
Рекомендуем
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
В Киргизии пока не рассматривают ведение режима ЧП из-за коронавируса
Тестированиена наличие антител к COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 314 новых случаев заражения коронавирусом
Пассажирский самолет в небе
Более ста россиян вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Киргизии выявили 283 новых случая заражения коронавирусом
Бишкек
В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило семь тысяч
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 36
Кубатбек Боронов
Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
Сотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане призвали готовиться к критической ситуации с COVID-19
Врач
Медики сообщили об особо заразном штамме COVID-19 в Южной Корее
Таллин
В Эстонии намерены смягчить ограничения на въезд для иностранных рабочих
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Казахстан намерен разрешить иностранным врачам работать в стране
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Найдены мутации, повышающие риск гибели от COVID-19
Вспышка чумы
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отметил вклад Назарбаева в развитие отношений двух стран
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи в Якутске начали проверку из-за несанкционированного кладбища
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния