https://ria.ru/20200706/1573949059.html
В Киргизии призвали остановить сообщение между областями из-за COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник на совещании Совета безопасности республики рекомендовал приостановить транспортное сообщение между... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:55
2020-07-06T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
коронавирусы
здоровье - общество
киргизия
в мире
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, коронавирусы, здоровье - общество, киргизия, в мире
БИШКЕК, 6 июл - РИА Новости.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
в понедельник на совещании Совета безопасности республики рекомендовал приостановить транспортное сообщение между областями из-за роста заболеваемости COVID-19
и внебольничной пневмонией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Сейчас есть те, кто предлагает введение более строгого карантинного режима. В зависимости от ситуации Республиканский штаб должен внести предложения. В нынешней ситуации предлагаем рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями", - цитирует главу государства его пресс-служба.
Как сообщается, лидер страны подчеркнул, что резкий рост заболеваемости коронавирусом произошел именно после снятия карантинных мер. Он также напомнил, что ранее вносил предложения по запрету на проведение празднеств и призвал Республиканский штаб обозначить свою четкую позицию по данному вопросу.
"Я обращался на заседании Жогорку Кенеша (парламента - ред.) с просьбой официально запретить различные массовые торжественные мероприятия. Думаю, что для Республиканского штаба будет правильно принять отдельное официальное решение по этому вопросу", - заявил он.
На сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 7691. Умерли 92 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2843 пациента. Также за период пандемии около 200 человек в стране скончались от внебольничной пневмонии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.