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В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновляют работу в Санкт-Петербурге в понедельник. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:55
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, ленинград, манеж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федор достоевский, анна ахматова, александр беглов, санкт-петербург

В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры

00:55 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
Вид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновляют работу в Санкт-Петербурге в понедельник.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора города, соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор Александр Беглов.
В частности, с 6 июля в Петербурге возобновляют свою деятельность государственные музеи и выставочные залы, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых комплексов). Также с понедельника смогут работать магазины, имеющие отдельный вход с улицы для посетителей, с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.
Так, в понедельник в Петербурге вновь откроются для посетителей Петропавловская крепость, Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Литературный музей "XX век" и ЦВЗ "Манеж", 7 июля - музейная экспозиция Гатчинского дворца, Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В период с 12 по 15 июля возобновят работу Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".
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Все музеи будут работать в соответствии со стандартом безопасности, утвержденным Роспотребнадзором. Новый режим работы предусматривает обязательное соблюдение санитарных норм - проведение термометрии сотрудников и посетителей, обязательное ношение масок и перчаток, наличие антисептиков, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, запрет на проведение массовых мероприятий. Каждые 5-6 часов в помещениях будет проводиться влажная уборка, а также дезинфекция всех контактных поверхностей. В экскурсионных группах будет не более пяти посетителей. Использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.
Допуск посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры возможен при предварительной записи. Работники должны использовать средства индивидуальной защиты. В зале для занятий необходимо обеспечить дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра путем расстановки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий. В помещениях фитнес-центров должно быть не более одного человека на 4 квадратных метра площади зала для занятия спортом, в бассейнах – не более одного человека на 10 квадратных метров площади.
Богослужения в храмах Петербурга возобновились с 5 июня при соблюдении санитарных требований. С 15 июня вновь открылись парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии, также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев. Парки и скверы, детские и спортивные площадки открылись 28 июня, летние кафе и зоопарк возобновили работу 29 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛенинградМанежФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федор ДостоевскийАнна АхматоваАлександр БегловСанкт-Петербург
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