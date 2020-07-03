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В Саратове офтальмологическая больница возобновит плановую работу
Саратовская областная офтальмологическая больница, где почти два месяца действовал один из COVID-госпиталей, вернется к своей прежней работе с 15 июля после... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:24
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В Саратове офтальмологическая больница возобновит плановую работу

19:24 03.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская областная офтальмологическая больница, где почти два месяца действовал один из COVID-госпиталей, вернется к своей прежней работе с 15 июля после дезинфекции помещений, к которой специалисты приступили в пятницу, сообщила журналистам главврач учреждения Инга Сенченко.
В четверг в областном минздраве сообщили, что в Саратовской области с 1 июля прекратили деятельность три госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на 196 коек, в том числе COVID-госпиталь в областной офтальмологической больнице на 140 коек.
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"С сегодняшнего дня проводится дезинфекция помещений, оборудования, вентиляции с последующим лабораторным контролем качества дезинфекционных мероприятий. Заключительным этапом будет проведена генеральная уборка. С 15 июля областная офтальмологическая больница будет полностью открыта для приема пациентов офтальмологического профиля", - сказала Сенченко, отметив, что в регионе имеется высокая потребность в оказании медицинской помощи больным по профилю офтальмология.
Она добавила, что в COVID-госпитале, который действовал на базе офтальмологической больницы с начала мая, лечились преимущественно пациенты в легкой и средней степени тяжести, все они выписаны на амбулаторный этап лечения в удовлетворительном состоянии. По ее словам, решение о поэтапном восстановлении деятельности больницы по прежнему профилю областной минздрав принял в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.
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Пресс-служба минздрава региона предоставила РИА Новости видео проведения дезинфекции в этом бывшем COVID-госпитале, где запечатлен специалист в защитном костюме, который из специального устройства проводит сплошное опрыскивание всех поверхностей в коридоре дезинфицирующим раствором. Кроме того, на предоставленных фото видно, как другой специалист также в защитном костюме с помощью пульверизатора вручную вытирает поверхности стойки регистратуры.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6746 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 пациентов, выздоровели 3680.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей СенченкоЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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