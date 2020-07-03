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В лесах Иркутской области ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Иркутской области из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:05
игорь кобзев
бе-200
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
республика тыва
происшествия
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иркутская область
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353
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игорь кобзев, бе-200, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, республика тыва, происшествия

В лесах Иркутской области ввели режим ЧС

17:05 03.07.2020
45
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев . Архивное фото
ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Режим ЧС введен в Иркутской области из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"В лесах Иркутской области вводится режим ЧС. Об этом решении исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявил на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 3 июля к ликвидации сложных лесных пожаров в Иркутской области приступил самолет Бе-200 МЧС России. Ожидается прибытие самолета-танкера Ил-76, который сейчас занят на тушении лесных пожаров в регионах, где ситуация более сложная. 4 июля для тушения возгораний в лесах Иркутской области прибудут 50 парашютистов-десантников из Республики Тыва. Кроме того, в регионе уже работают силы федерального резерва – 35 человек, большинство из которых – взрывотехники. Их силами был локализован крупный пожар на территории Жигаловского района.
На утро 3 июля в регионе зарегистрировано 55 пожаров на площади почти 15 тысяч гектаров.
Красноярский край
Вчера, 12:36
Режим ЧС ввели в лесах Красноярского края из-за сухой и жаркой погоды
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Игорь КобзевБе-200Ил-76МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьРеспублика ТываПроисшествия
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