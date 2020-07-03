В лесах Иркутской области ввели режим ЧС

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Режим ЧС введен в Иркутской области из-за сложной пожароопасной обстановки, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"В лесах Иркутской области вводится режим ЧС. Об этом решении исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявил на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 3 июля к ликвидации сложных лесных пожаров в Иркутской области приступил самолет Бе-200 МЧС России. Ожидается прибытие самолета-танкера Ил-76, который сейчас занят на тушении лесных пожаров в регионах, где ситуация более сложная. 4 июля для тушения возгораний в лесах Иркутской области прибудут 50 парашютистов-десантников из Республики Тыва. Кроме того, в регионе уже работают силы федерального резерва – 35 человек, большинство из которых – взрывотехники. Их силами был локализован крупный пожар на территории Жигаловского района.
На утро 3 июля в регионе зарегистрировано 55 пожаров на площади почти 15 тысяч гектаров.