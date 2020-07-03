Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573859179.html
Переговоры подгрупп по Донбассу пройдут 7 июля в видеорежиме
Переговоры рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в режиме видеоконференции 7 июля, сообщили в пятницу в пресс-службе РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:11
ситуация в днр и лнр
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
https://ria.ru/20200703/1573848764.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_adb298842df4feb04fc4121b3e597fae.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_584:0:2632:2048_1400x0_80_0_0_9e48f4fd509ebbae8cf561cc98e8c64a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Переговоры подгрупп по Донбассу пройдут 7 июля в видеорежиме

16:11 03.07.2020
93
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Переговоры рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в режиме видеоконференции 7 июля, сообщили в пятницу в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в офисе президента Украины заявили, что встреча контактной группы по Донбассу пройдет 8 июля.
"Во вторник, 7 июля, состоятся видеоконференции профильных групп по политическим вопросам, по вопросам безопасности, по экономическим вопросам и по гуманитарным вопросам. В среду, 8 июля, состоится видеоконференция контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Украинский военный
Вчера, 13:49
В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
000000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин оценил меры поддержки населения при пандемии
Издание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве
Для реализации поправок надо менять около ста законов, заявили в Госдуме
Украинский военный
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции силовиков в Донбассе
Мьянма
В Мьянме число погибших при оползне увеличилось до 172 человек
Пхукет. Бангла Роуд
Бары и клубы на Пхукете открылись, но просят о помощи
Медик во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Антитела к коронавирусу нашли у 17,7% жителей Подмосковья
Глава ДНР Денис Пушилин
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Президент РФ Владимир Путин
Путин опроверг слухи о подмене очного обучения дистанционным
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова не стала комментировать встречу "нормандского формата" в Берлине
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский оценил прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о росте безработицы с начала пандемии
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны силовиков за неделю
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа в режиме видеоконференции
В России не было и не будет ограничений национальных прав, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не потерять не вошедшие в Конституцию ценные предложения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния