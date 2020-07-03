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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Для реализации поправок надо менять около ста законов, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что около 100 федеральных и конституционных законов придется изменить РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:21
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
павел крашенинников
госдума рф
политика
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353
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россия, конституция рф, павел крашенинников, госдума рф, политика

Для реализации поправок надо менять около ста законов, заявили в Госдуме

16:07 03.07.2020 (обновлено: 16:21 03.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИздание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве
Издание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что около 100 федеральных и конституционных законов придется изменить для реализации поправок к конституции.
"По нашим оценкам, потребуется изменить около 100, подчеркиваю, около 100 конституционных и федеральных законов ", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Всего, по словам Крашенинникова, будущие законы условно можно разделить на 5 групп.
"Первое - это социальная, в том числе социальные гарантии, пенсии, пособия, поддержка института семьи, образование. Второе - это здравоохранение, наука и культура. Дальше - организация единой публичной власти, конечно же, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах. Четвертый блок - это оборона и безопасность и неприкосновенность территорий. Пятое, тоже очень важно, это развитие предпринимательства, частной инициативы, зашита права собственности и, конечно, развитие некоммерческого сектора, развитие институтов гражданского общества", - рассказал Крашенинников.
Андрей Клишас
Вчера, 15:45Голосование по поправкам в Конституцию
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Он также уточнил, что положения о системе публичной власти нужно развивать, в том числе, и в законе о Госсовете. Крашенинников добавил, что члены рабочей группы, которые занимались подготовкой поправок в конституцию, готовы продолжить свою работу и над законопроектами.

Мне кажется, что наша группа может выступать эффективной площадкой для взаимодействия между ветвями власти, между регионами, между муниципалитетами, институтами гражданского общества и решать те задачи и цели, которые предлагает нам новая конституция.

Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству
Путин подписал указ о внесении в конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более чем три четверти российских избирателей.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:50Голосование по поправкам в Конституцию
Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам
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