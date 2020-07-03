Для реализации поправок надо менять около ста законов, заявили в Госдуме

Издание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что около 100 федеральных и конституционных законов придется изменить для реализации поправок к конституции.

"По нашим оценкам, потребуется изменить около 100, подчеркиваю, около 100 конституционных и федеральных законов ", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Всего, по словам Крашенинникова, будущие законы условно можно разделить на 5 групп.

"Первое - это социальная, в том числе социальные гарантии, пенсии, пособия, поддержка института семьи, образование. Второе - это здравоохранение, наука и культура. Дальше - организация единой публичной власти, конечно же, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах. Четвертый блок - это оборона и безопасность и неприкосновенность территорий. Пятое, тоже очень важно, это развитие предпринимательства, частной инициативы, зашита права собственности и, конечно, развитие некоммерческого сектора, развитие институтов гражданского общества", - рассказал Крашенинников.

Он также уточнил, что положения о системе публичной власти нужно развивать, в том числе, и в законе о Госсовете. Крашенинников добавил, что члены рабочей группы, которые занимались подготовкой поправок в конституцию, готовы продолжить свою работу и над законопроектами.

Мне кажется, что наша группа может выступать эффективной площадкой для взаимодействия между ветвями власти, между регионами, между муниципалитетами, институтами гражданского общества и решать те задачи и цели, которые предлагает нам новая конституция. Павел Крашенинников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Путин подписал указ о внесении в конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более чем три четверти российских избирателей.